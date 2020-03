Os dois últimos jogadores ainda foram lançados na reta final da partida, tal como o experiente James Milner, mas o marcador manteve-se inalterado até ao final da partida e são os 'blues' que seguem em frente na prova.

Noutro jogo hoje disputado, também referente aos 'oitavos' da FA Cup, o Sheffield United (que segue em oitavo na Liga inglesa) sofreu para afastar o Reading, da segunda divisão.

O irlandês David McGoldrick adiantou o Sheffield United no marcador logo aos dois minutos, mas, perto do intervalo, o romeno George Puscas empatou a partida e, como não houve golos na segunda metade do jogo, o encontro foi para o prolongamento, altura em que o veterano avançado inglês Billy Sharp marcou o golo decisivo (105+1).

Na outra partida do dia, o Newcastle impôs-se por 3-2 na visita ao terreno do West Bromwich, que lidera o 'Championship' (segunda divisão), depois de ter estado com uma vantagem de três golos.

O paraguaio Miguel Almirón bisou no encontro (33 e 45+1) e o austríaco Valentino Lazaro fez o terceiro para o Newcastle aos 47 minutos, mas a formação da casa nunca atirou 'a toalha ao chão' e reduziu para 3-1 aos 74, pelo escocês Matt Phillips, e, aos 90+3, o avançado dinamarquês Kenneth Zohore fixou o 3-2 final.

Na segunda-feira, o Arsenal já tinha garantido a presença na próxima fase da competição, depois de bater fora o Portsmouth (do terceiro escalão) por 2-0, numa partida em que os 'gunners' atuaram sem a maioria dos habituais titulares.

O primeiro golo do encontro surgiu já nos descontos da primeira parte (45+4), por intermédio do defesa grego Sokratis, e o segundo apareceu no início do segundo tempo (51), através do jovem avançado inglês Edward Nketiah.

Nos restantes encontros dos 'oitavos', na quarta-feira, o Leicester recebe o Birmingham, o Sheffield Wednesday encara o Manchester City e o Tottenham (de José Mourinho) joga em casa contra o Norwich. Depois, na quinta-feira, é a vez de jogarem o Derby contra o Manchester United.