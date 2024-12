No Estádio dos ‘spurs’, no norte de Londres, Solanke e o sueco Kulusevski marcaram dois golos de ‘rajada’ para os anfitriões, aos cinco e 11 minutos, com Jadon Sancho (17) a encurtar distâncias para os ‘blues’ ainda antes do tempo de descanso.

Nos segundos 45 minutos, Cole Palmer (61), de penálti, restabeleceu a igualdade, e o argentino Enzo Fernandez (74), ex-Benfica, colocou o Chelsea no comando do marcador.

Na reta final, Palmer (84), novamente da marca do castigo máximo, fez o 4-2 para os visitantes, que, nos descontos, ainda permitiram ao sul-coreano Son (90+7) inscrever o nome na lista de marcadores.

Cole Palmer converteu o seu 12.º penálti em outras tantas tentativas, um registo que nenhum outro jogador alcançou na história da Premier League.

O internacional português Pedro Neto foi opção inicial para Enzo Maresca, enquanto Renato Veiga e João Félix entraram em campo para os instantes finais.

Com este desfecho, os ‘blues’ passaram a somar 31 pontos, no segundo posto, contra os 35 do líder Liverpool, que viu o dérbi de Merseyside com o Everton ser adiado devido ao mau tempo, no sábado.

O último lugar do pódio pertence ao Arsenal, com 29 pontos, com o campeão Manchester City no quarto posto, com 27, o último que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Sem vencer há três jogos na Premier League, o Tottenham soma 20 pontos, na 11.ª posição.