No Crucible Theatre, o templo da modalidade, que acolheu quatro sessões repartidas por dois dias, Xintong impôs-se a Williams, sexto colocado do ranking internacional, que, aos 50 anos, alcançou a decisão pela quinta vez e procurava ser o mais velho a conquistar a principal prova planetária, na qual triunfou em 2000, 2003 e 2018 e foi segundo em 1999.

O galês nunca conseguiu inverter a desvantagem sofrida na sessão inicial do duelo (7-1), disputado à melhor 35 ‘frames’, apesar de ter criado alguma incerteza, ao reduzir de 17-8 para 17-12 já na quarta e última parte, quando Zhao estava a um triunfo de fazer história.

O esquerdino, que celebrou 28 anos em 03 de abril, é o terceiro a erguer o cetro após ter passado pela qualificação, replicando os feitos do galês Terry Griffiths (1979) e do inglês Shaun Murphy (2005), numa edição em que deixou para trás o galês Jak Jones, finalista em 2024, na primeira ronda do quadro principal, e o inglês Ronnie O’Sullivan, sete vezes campeão e um dos dois recordistas de êxitos na era moderna do Mundial, já nas ‘meias’.

Zhao Xintong, antigo número seis do ranking, atuou em Sheffield na condição de jogador não profissional e superou quatro rondas de qualificação, após ter estado envolvido num esquema de manipulação de resultados na China, o maior mercado televisivo do snooker a nível global, recebendo uma suspensão de 20 meses, cumprida até setembro de 2024.

O vencedor da edição 2021 do UK Championship – uma das três competições da ‘tríplice coroa’ do snooker, a par do Campeonato do Mundo e do Masters – vai voltar ao principal circuito profissional a partir da próxima temporada, na sequência de um inédito triunfo no Mundial, no qual tinha sido eliminado na primeira ronda em 2019 e na segunda em 2022.

Se Xintong é o 24.º jogador distinto a lograr o troféu, a China juntou-se à Bélgica entre os únicos países não pertencentes à Commonwealth presentes no palmarés da prova, que teve a sua edição inaugural em 1927 e entrou na era moderna em 1969, ao passar a ser realizada através de eliminatórias, antes de se estabelecer no Crucible Theatre em 1977.

Antes de Zhao Xintong, o único chinês e asiático a tornar-se finalista do Campeonato do Mundo foi Ding Junhui, antigo líder da hierarquia internacional e principal referência da modalidade na sua nação, que foi derrotado por 14-18 pelo inglês Mark Selby em 2016.