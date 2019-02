O Manchester City recuperou hoje, à condição, a liderança da liga inglesa de futebol, após triunfo por 2-0 na visita ao Everton de Marco Silva, em jogo antecipado da 27.ª jornada.

O defesa-esquerdo francês Aymeric Laporte (45+2) e o avançado brasileiro Gabriel Jesus (90+7) fizeram os golos que deixam o técnico luso em situação menos confortável e permitiram ao campeão igualar o Liverpool, com 62 pontos.

Os dois golos, nos descontos de cada uma das partes, aconteceram de cabeça: no primeiro, Laporte respondeu a um livre na esquerda, enquanto, no segundo, Jesus, isolado, permitiu uma primeira defesa do guarda-redes, mas recarregou de forma vitoriosa.

André Gomes foi substituído no Everton, aos 63 minutos, enquanto Bernardo Silva realizou o jogo completo pela equipa de Pep Guardiola.

O Everton é nono classificado com 33 pontos.

Na 26.ª ronda, que se disputa no próximo fim de semana, o Liverpool recebe sábado o Bournemouth, 10º classificado, enquanto o MAchester City joga em casa frente ao Chelsea, quarto.