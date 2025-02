A vitória é praticamente obrigatória do lado do FC Porto, que não vence há quatro jornadas, após derrotas com Nacional e Gil Vicente e empates com Santa Clara e Rio Ave, com o último jogo já com o argentino Martín Anselmi, que sucedeu a Vítor Bruno e ao interino José Tavares.

Já os ‘leões’ chegam ao Estádio do Dragão, no Porto, após três vitórias seguidas na I Liga (Rio Ave, Nacional e Farense) e à procura do terceiro triunfo sobre o FC Porto em quatro jogos esta temporada — vitórias na I Liga e na Taça da Liga e derrota na Supertaça, após prolongamento.

No clássico, com início às 20:15 e com arbitragem de João Pinheiro, o FC Porto não pode contar com Otávio, castigado, mas Anselmi já deverá contar com os reforços de inverno William Gomes (ex-São Paulo) e Tomas Pérez (ex-Newell’s Old Boys).

No Sporting, mantém-se a dúvida se Viktor Gyökeres — melhor marcador do campeonato (22 golos) -, cuja condição física tem sido gerida, estará apto, bem como o médio Morita, e quando Rui Borges terá à disposição o extremo Biel, reforço de inverno.

O jogo ‘grande’ entre os dois candidatos ao título antecede a receção do Benfica — a seis pontos do Sporting — ao Moreirense, no sábado, às 18:00, com as ‘águias’ a quererem tirar benefícios do clássico e ganhar pontos a um dos rivais ou a ambos.

Programa da 21.ª jornada:

– Sexta-feira, 7 fev:

FC Porto — Sporting, 20h15

– Sábado, 8 fev:

AVS – Santa Clara, 15h30

Benfica — Moreirense, 18h00

Famalicão – Vitória de Guimarães, 20h30

– Domingo, 9 fev:

Farense — Nacional, 15h30

Estoril Praia — Boavista, 15h30

Sporting de Braga – Gil Vicente, 18h00

Casa Pia – Estrela da Amadora, 20h30

– Segunda-feira, 10 fev:

Arouca – Rio Ave, 20h15