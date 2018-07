O COI indicou hoje os nomes escolhidos, com a entrada de três mulheres e seis homens, que será avaliada em outubro, na assembleia do organismo, em Buenos Aires.

“Nesta nomeação pretendemos enviar um sinal, não só às mulheres, mas aos homens do Afeganistão. Também a todos os países em que as mulheres enfrentam sérios obstáculos para poderem praticar um desporto”, explicou o presidente do COI, Thomas Bach.

Samira Asghari, de 24 anos, é já membro do Conselho Olímpico Asiático, no qual tem sido, segundo explicou Bach, muito ativa na “promoção dos direitos das mulheres na prática desportiva”.

As outras duas mulheres indicadas às eleições de outubro são Daina Gudzineviciute, presidente do Comité Olímpico da Lituânia, e Felicite Rwemarika, primeira vice-presidente do Comité Olímpico do Ruanda.