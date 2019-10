É fácil cair na tentação de tirar conclusões precipitadas nos primeiros jogos da época. Equipas que começam a meio-gás, equipas que se apressam a pôr o pé no acelerador, jogadores que tentam desde cedo fazer a candidatura a protagonistas da nova época e jogadores que enfrentam maiores obstáculos a regressar das “férias”. Tudo isto serve para formularmos as nossas primeiras impressões sobre o que esta temporada nos poderá trazer, às vezes com alguma razão, noutras talvez precisemos de mais algumas informações.

Pegando nesta premissa e nos quarenta jogos que compuseram esta primeira semana da NBA, iremos abordar algumas das especulações que poderiam já ser feitas com base nesta amostra. Trae Young estará na corrida pelo prémio de MVP? Giannis irá terminar com média de triplo-duplo? Os Minnesota Timberwolves terão lugar nos playoffs? Os Thunder vão acabar o ano à frente dos Golden State Warriors? Zion estará parado o ano todo e será Ja Morant o Rookie do Ano?

Estas e outras previsões farão parte da segunda conversa do 24 Segundos moderada por João Dinis (SAPO24), com duas caras conhecidas da NBA no SAPO24 – Ricardo Brito Reis (colaborador SAPO24 e comentador de NBA na SPORTTV) e Márcio Martins (copywriter e comentador na Eleven Sports). Prepara já as tuas perguntas e comentários e junta-te a nós na conversa, a partir das 20h.