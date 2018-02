O Real Madrid manteve hoje o terceiro lugar na liga espanhola de futebol, após recuperar de desvantagem para se impor por 3-1 na visita ao vizinho Leganés, nos arredores da capital espanhola.

Sem Cristiano Ronaldo, dispensado pelo treinador Zinedine Zidane, que entende que o português precisa descansar, os ‘merengues’ cedo ficaram em desvantagem, com golo de Bustinza (6 minutos), mas Lucas Vázquez (11) e Casemiro (29) garantiram a reviravolta, consumada aos 90 com penálti de Sérgio Ramos.

Com o triunfo no encontro que encerrou a 24.ª jornada, o Real Madrid soma agora 48 pontos, mais dois do que o Valência, mas a sete do Atlético de Madrid, que está a outros sete do líder FC Barcelona.

No primeiro golo, na sequência de canto, o central Bustinza rematou e foi a tempo de fazer a recarga, de cabeça, perante a passividade da defesa ‘blanca’.

A reação foi rápida e foi materializada pelos mesmos protagonistas, que se revezaram a assistir para o golo: no primeiro, após recuperação ofensiva, Casemiro fez o passe decisivo para Lucas Vázquez, que mais tarde devolveu a gentileza ao brasileiro ex-FC Porto que foi o último a rematar após seis passes ao primeiro toque.

O jogo assinalou ainda a entrada para a história do defesa Sérgio Ramos, já que o capitão do Real Madrid se tornou no jogador mais ‘amarelado’ da história do campeonato espanhol, com 163 admoestações.

Superando Albert Lopo na questão de advertências, Ramos também ostenta, há alguns meses, o recorde de expulsões, num total de 19, superando Pablo Alfaro e Xavi Aguado.