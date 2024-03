“Doze pessoas foram identificadas como estando envolvidas nos incidentes ocorridos após o jogo Trabzonspor-Fenerbahçe e foram detidas”, especificou Ali Yerlikaya na rede social X.

O incidente ocorreu após o apito final no estádio do Trabzonspor, com um adepto a encaminhar-se para os jogadores da equipa da casa, derrotada, para o agredir, com outros a seguirem-se e confrontos entre as duas partes a iniciarem-se.

Imagens mostram socos trocados, um adepto a ameaçar um jogador com uma bandeirola de canto, o guarda-redes do Fenerbahçe, Livakovic, esmurrado na face, e Batshuayi a pontapear um adepto, entre outros casos.

“Uma violência absolutamente inaceitável, que não tem lugar no nosso desporto, dentro ou fora de campo”, reagiu hoje o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em declarações publicadas na rede social Instagram.

O responsável máximo do futebol mundial acrescentou que a segurança é um bem que todos os jogadores devem ter na sua prática e apelou para que as autoridades assegurem que isso é respeitado a todos os níveis.

“Que os autores dos acontecimentos chocantes em Trabzon sejam responsabilizados pelos seus atos”, acrescentou Infantino.

Na informação dada hoje, o ministro turco disse ainda que, além dos 12 detidos por estarem envolvidos nos incidentes, mais cinco pessoas estão sob custódia da polícia, por terem incitado à violência nas redes sociais.

Os acontecimentos de domingo juntam-se a uma longa lista de atos violentos na história do futebol do turco e ocorrem também depois de o campeonato ter sido suspenso uma semana em dezembro, quando o presidente do Ankaragücü agrediu um árbitro.

A liga turca conta com vários jogadores portugueses, como Sérgio Oliveira (Galatasaray), Gedson Fernandes (Besiktas), Rochinha (Kasimpasa) ou Nani (Adana Demirspor), entre outros, além do ex-selecionador Fernando Santos, que assinou em janeiro pelo Besiktas.