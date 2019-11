“O Conselho Diretivo do Sporting recebeu, por parte da Comissão Organizadora do Congresso Leonino, a recomendação para o adiamento do X Congresso Leonino para o decurso do primeiro semestre de 2020, mais concretamente para o mês de junho”, refere a nota.

Como motivo para o adiamento do Congresso Leonino a Comissão Organizadora refere a falta de mobilização por parte dos sócios e a “situação de vivência associativa complexa e com várias tensões”, que levaram à realização de sete assembleias em 23 meses.

“Com efeito, no termo do período de inscrições estavam inscritos apenas cerca de 50 associados. Ora, a despesa de organização de um Congresso Leonino é avultada e é manifestamente desproporcional, atendendo à reduzida mobilização suscitada”, acrescenta o comunicado.