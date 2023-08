Novo vídeo publicado nas redes sociais mostra a reação da jogadora e das colegas que estão no autocarro a verem o momento do beijo.

A jogadora mostra às colegas um "meme" onde se vê a foto de Iker Casillas a beijar Sara Carbonero no final do Mundial de 2010 em comparação com outra imagem ao lado e que mostra o beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

No final do vídeo, pode ver-se Rubiales a entrar no autocarro e as atletas a gozarem com o momento a pedir novo "beso, beso" ("beijo, beijo") e Rubiales a responder "no, que me dá verguenza" ("não, que vergonha").

As imagens, divulgadas na terça-feira, voltam a acender a discussão sobre o facto do beijo que Luis Rubiales deu a Jenni Hermoso, na entrega do troféu de campeã mundial de futebol, ter sido ou não forçado

A jogadora Jenni Hermoso, de 33 anos, afirma que não consentiu o beijo, ao contrário daquilo que garante o presidente da federação. Recorde-se que Rubiales recusa-se a apresentar demissão pelo sucedido.

Entretanto, a FIFA suspendeu-o de todas as funções de presidente da federação e o comité de presidentes regionais de futebol de Espanha, exigiram a sua exoneração imediata.

Por cá, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, afirmou esta manhã que é preciso "tirar consequências" do comportamento do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, na final do Mundial feminino.

Segundo Pedro Proença, quando se está em representação, com cargos de grande visibilidade, deve-se evitar determinados comportamentos e posturas, mantendo o profissionalismo.

“Quando assumimos determinadas funções na nossa vida, temos de assumi-las com a capacidade de perceber que, em determinados momentos, não podemos praticar determinados atos. Acho que as pessoas devem tirar consequências do que fazem. Mesmo em momentos de êxtase, não nos é permitido tudo”, considerou o dirigente.

O governo espanhol anunciou no sábado que ia fazer uma denúncia ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD). Caso o tribunal considere que as infrações são “muito graves”, então o Conselho Superior do Desporto convocará o seu comité executivo para dar início à suspensão de Rubiales.

*com Lusa