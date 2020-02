“Antes mesmo das declarações ontem [terça-feira] produzidas no Japão, já tínhamos contactado a Direção Geral da Saúde (DGS), no sentido de nos municiar toda a informação disponível, percebermos a escala e dimensão do problema, os cuidados de natureza preventiva ou de outro tipo relativamente a Tóquio2020”, explicou José Manuel Constantino à Lusa.

O dirigente referia-se a declarações de Toshiro Muto, responsável máximo do Comité Organizador de Tóquio2020, que se mostrou “muito preocupado” com a propagação do vírus e possível impacto no evento desportivo.

"Estou muito preocupado com a propagação da doença infecciosa do coronavírus porque poderá travar o ambiente e o impulso para a organização dos Jogos. Espero que isto acabe o mais depressa possível", disse à cadeia estatal japonesa NHK, antes de uma reunião com o Comité Paralímpico Internacional.

Constantino comparou a situação com a do Rio2016, também ‘ameaçado’ pelo vírus zika, e afirmou que, desta feita, o COP aplicou a mesma conduta, esperando agora mais informação.