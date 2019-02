A polícia de Dorst confirmou a identidade do jogador através de um comunicado publicado nas redes sociais.

"O corpo que hoje, dia 7 de fevereiro de 2019, chegou a Portland Port foi formalmente identificado pelo médico legista de Dorset como sendo o do futebolista profissional Emiliano sala. As famílias do Sr. Sala e do piloto David Ibbotson já foram notificadas. Os nossos pensamentos permanecem com as famílias neste momento difícil", pode ler-se.

O médico legista irá continuar a investigar as circunstâncias da sua morte, com a ajuda da Polícia de Dorset.

O avião que transportava o jogador argentino de 28 anos desapareceu dos radares em 21 de janeiro, pelas 20:00, quando o futebolista e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o atleta era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube.