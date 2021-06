Os ingleses a viver fora do Reino Unido vão ter responder à convocatória para apoiar a sua seleção no próximo sábado contra a Ucrânia nos quartos-de-final do Euro2020. E tal sucede porque as restrições à covid-19 impedem que os adeptos domésticos viajem até Roma.

De acordo com o The Guardian, a FA confirmou que não irá vender bilhetes para o grupo de adeptos "England Supporters Travel Club", o braço-direito de apoio aos jogos dos "Três Leões" fora de portas, após o Governo italiano exigir que todos os cidadãos britânicos façam uma quarentena de cinco dias à chegada ao país.

Assim, os bilhetes serão disponibilizados através da embaixada do Reino Unido em Roma, com os adeptos ingleses residentes no país a terem prioridade.

Esta terça-feira, a seleção dos leões qualificou-se para os quartos-de-final, ao vencer a Alemanha por 2-0, no Estádio de Wembley, em Londres. Raheem Sterling, aos 75 minutos, e Harry Kane, aos 86, apontaram os tentos da formação inglesa, que ‘vingou’ o desaire nas meias-finais de 1996, no mesmo palco, então num desempate por penáltis em que só o atual selecionador Gareth Southgate falhou.

Nos quartos de final, a Inglaterra vai medir forças com a Ucrânia, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Olímpico de Roma, em Itália.

O jogo em questão, de resto, será disputado diante de uma percentagem de público reduzida. A capacidade total será de 18.000 adeptos e a FA terá a seu cargo a capacidade para distribuir 12,5% do total, ou seja, pouco mais de 2.000 bilhetes.

As estimativas apontam para que 30.000 cidadãos do Reino Unido estejam atualmente a viver em Itália — por isso é esperada uma corrida aos bilhetes. Ainda não existem regras ou um mecanismo estabelecido para os distribuir, sendo provável que a linha telefónica da embaixada esteja sobrelotada com pedidos.

A embaixada inglesa tem desempenhado um papel importante noutros encontros deste Euro2020, ao ter oferecido uma preciosa ajuda, por exemplo, aos adeptos galeses no jogo contra a Itália na fase de grupos. (Trabalho esse que foi elogiado pelos que dele socorreram.)

As atuais regras de quarentena para cidadãos britânicos que entrem em Itália vigoram até ao final de julho. À chegada, os viajantes que tenham estado no Reino Unido nos últimos 14 dias anteriores devem de cumprir um período de isolamento profilático de cinco dias e depois realizar um teste à covid-19 (cujo resultado tem de ser negativo).