“Para mim é um prolongar individual desta paragem longa, ao passo que os meus companheiros estavam com ritmo diferente. Estamos em casa, mas em contacto constante através de aplicações móveis. O nosso preparador físico tem trabalhado bem e, no final do dia, sinto-me cansado na mesma”, explicou o base à agência Lusa.

José Barbosa, de 29 anos, competia pela quarta época consecutiva ao serviço dos bicampeões nacionais, quartos classificados do campeonato, com 36 pontos, a sete do líder Sporting, mas a propagação do novo coronavírus levou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) a interromper todas as competições na quarta-feira.

“As primeiras impressões têm sido um pouco estranhas e desafiantes. As atividades que fazíamos no pavilhão são as mesmas que podemos fazer em casa, utilizando bandas de resistência ou bolas medicinais. Aliás, é possível fazer exercícios de igual ou maior intensidade face a um ginásio com máquinas de musculação”, comparou.

Além do trabalho isolado num quarto, o internacional luso, que aporta médias de 6,13 pontos, 2,53 ressaltos e 5,93 assistências por encontro na Liga, corre todas as manhãs num parque junto à sua zona residencial e lida com “pequenos ajustes” no plano nutricional individualizado promovido pela Oliveirense ao longo da temporada.