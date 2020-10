“Não posso esquecer que as mesmas são incoerentes face ao que está a acontecer noutras atividades, nomeadamente touradas, concertos ou deslocações organizadas”, lamentou o diretor das modalidades coletivas de pavilhão do clube, em declarações à BTV.

Rui Lança diz que “tem de haver coerência”, mas que existe “um triângulo de incoerência, injustiça e omissão”, ao constatar que outros setores, “com menos organização do que os jogos das modalidades”, estão a ter “carta branca” para fazerem coisas.

O dirigente fala também da perda de dinheiro, com verbas adiantadas para os jogos do fim de semana e lamenta o ‘timing’ de comunicação, com críticas à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.

“Se me dissessem que foi alguma coisa que aconteceu ontem [quinta-feira] à tarde que fez com que esta decisão tivesse de ser tomada, nós tínhamos de compreender, apesar de não gostarmos. Mas não, durante toda a semana foi-nos reforçado que a própria Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto não iria colocar em causa, pelo menos, as competições seniores. Nós só fomos informados formalmente já passava das 00:30 [de hoje]", sublinhou.

Os jogos das competições desportivas amadoras marcados para o fim de semana foram cancelados devido às restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus, mantendo-se a calendarização das I e II Ligas de futebol.

“A decisão de suspender as atividades não profissionais foi reafirmada pelo Governo às federações desportivas esta quinta-feira e apelamos à melhor compreensão de todos no sentido de a cumprir”, lê-se no comunicado conjunto das federações de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.

Em causa, está a resolução do Conselho de Ministros de 22 de outubro, que determina a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.

A pandemia de covid-19 já tinha levado à suspensão das competições de futebol, em 12 de março, tendo a I Liga sido retomada em 3 de junho, e ao cancelamento das competições seniores das modalidades de pavilhão, sendo que as camadas jovens ainda não retomaram as provas.