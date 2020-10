O jogador do Paris Saint-Germain junta-se a nomes como Kylian Mbappé, Zico, Rivelino, Roger Milla, Nani e Usain Bolt, enviando uma camisola autografada para Pelé, que celebra 80 anos em 23 de outubro.

“É um orgulho enorme participar no #PelegacyJerseyExchange. Parabéns ao Pelé pelos seus 80 anos de vida e à @pelegacy por esta fantástica iniciativa, que pretende ajudar na luta contra a COVID-19. Feliz aniversário, Rei!”, afirmou o médio na sua página na rede social Instagram.

As camisolas recebidas pelo 'rei' serão leiloadas no final do ano para recolher fundos para a luta contra a pandemia de covid-19, que já causou mais de 1,1 milhões de mortes em todo o mundo.