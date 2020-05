Em entrevista à Rádio Renascença, Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), expressou a vontade de “matar toda a fome de bola” dos adeptos, depois da interrupção em 12 de março, com os 90 jogos restantes da I Liga.

“Teremos futebol de segunda a domingo, exceto em alguns dias de julho em que não será possível. Os adeptos irão matar toda a fome de bola que tiveram durante estes dois meses e meio de confinamento”, afirmou Sónia Carneiro.

A organização da competição, que tem previsto o reatamento para 04 de junho, prevê completar a prova até 26 de julho, ou seja, em 52 dias.

"Estamos a trabalhar com os operadores para otimizar horários e preencher o calendário o mais possível com o número máximo de dias com jogos. Vai haver alturas em que teremos jogos todos os dias. Os clubes estão a fazer um grande esforço nesse sentido e esse trabalho está a ser feito com os departamentos de futebol, para as equipas terem um período de descanso mínimo de três a quatro dias", explicou a responsável.

Sónia Carneiro ressalvou que essa dispersão de jogos deve ser maior nas duas primeiras semanas, a fim de reduzir os riscos de lesão dos jogadores, e menor na última jornada, “por razões regulamentares”.