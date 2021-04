Segundo a informação prestada pelos ‘wolves’ na página oficial na Internet, o habitual titular no meio-campo do emblema dos arredores de Birmingham “isolou-se e está a seguir as orientações do governo britânico”.

Rúben Neves deverá desfalcar o Wolverhampton, no qual alinham os também lusos Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Vitinha, Pondence, Pedro Neto e Fábio Silva, no encontro da 32.ª jornada da Premier League, frente ao lanterna-vermelha Sheffield United, marcado para sábado.

No dia de hoje, o atual 12.ª classificado da Liga inglesa confirmou também que o avançado Pedro Neto “sofreu uma lesão significativa numa rótula”, durante a vitória frente ao Fulham (1-0), e será operado no final desta semana”, pelo que “não deverá jogar mais esta época”.

Desta forma, o jovem jogador, de 21 anos, que está a cumprir a segunda temporada na equipa inglesa, ficará fora das opções do selecionador Fernando Santos para a fase final do Euro2020, que se inicia em 11 de junho, três semanas após o final do campeonato inglês, cuja última jornada está agendada para 23 de maio.