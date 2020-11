A mais recente bateria de testes, realizada na segunda-feira, revelou novos testes positivos em toda a estrutura, acentuando um cenário que já abrangia os guarda-redes Miguel Oliveira, Kewin e Nuno Costa, o defesa Matheus Silva e o médio Galego.

​​​​​​​No fim de semana, o avançado Derik Lacerda tornou-se o sexto jogador do Moreirense infetado pelo novo coronavírus, depois de ter estado sob alçada do departamento médico do clube minhoto desde a pré-época, quando foi operado ao ombro esquerdo.​​​​​​​

Igual quadro clínico apresenta o treinador principal Ricardo Soares, ausente na derrota diante do Rio Ave (2-0), no sábado, tal como os defesas Abdu Conté e Pedro Amador, o médio Sori Mané e os avançados André Luís, Lucas Rodrigues e Yan, todos lesionados.

Em Vila do Conde, o Moreirense foi orientado pelo adjunto Leandro Mendes e só teve cinco jogadores de campo no banco, incluindo o defesa Anthony D'Alberto, recuperado de queixas no joelho direito.

Os ‘cónegos’ já tinham notificado casos de infeção durante a retoma da última edição da I Liga, designadamente o defesa Abdu Conté, e na pré-temporada, quando detetaram outro atleta com teste positivo, cuja identidade não foi conhecida.

Há uma semana, o médio Ibrahima Camará fez um teste negativo para a covid-19 e reintegrou os treinos do Moreirense, depois de ter ficado infetado durante o estágio da seleção da Guiné-Conacri, que esteve concentrada no Algarve no início de outubro.

Face ao alastrar da situação, que já foi reportada à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e à Direção-Geral da Saúde (DGS), os vimaranenses cancelaram o treino agendado para esta manhã e devem pronunciar-se nas próximas horas.

O Moreirense, na nona posição, com oito pontos, recebe o Paços de Ferreira, oitavo colocado, com idêntico registo, no sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro da sétima jornada da I Liga.

O plano de retoma das competições profissionais encara um caso de infeção por covid-19 como uma lesão e estabelece um número mínimo de sete jogadores, entre os quais um guarda-redes e um capitão, para a realização das partidas.