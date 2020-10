O jogo com os gregos será o primeiro a ter público nas bancadas do Estádio Municipal de Braga desde que a pandemia de covid-19 provocou a interrupção as competições, em março.

O último jogo com espetadores no recinto dos ‘arsenalistas' disputou-se em 6 de março: 8.684 pessoas assistiram à vitória por 3-1 sobre o Portimonense, na 24.ª jornada da I Liga da época passada, poucos dias antes da decisão de suspender o campeonato, devido à pandemia.

Os bilhetes vão ser colocados à venda a partir das 15:00 de segunda-feira e, no momento da compra, o associado do Sporting de Braga terá que preencher e assinar um boletim epidemiológico.

Na quinta-feira, só poderão estar, no máximo, 4.500 espetadores (15% da lotação) no Estádio Municipal de Braga. A prioridade será dada aos sócios com lugar anual e com a quota de setembro em dia.

Os bilhetes variam entre os quatro e cinco euros e "são nominais e intransmissíveis, pelo que os dados fornecidos devem corresponder aos adeptos presentes no estádio", informa ainda o clube.

O Sporting de Braga recebe o AEK de Atenas às 20:00 de quinta-feira, na primeira jornada do grupo G da Liga Europa.