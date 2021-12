O Sporting informou que o treinador Rúben Amorim “não pôde contar com Manuel Ugarte e Tiago Tomás, ambos em isolamento”, no treino de hoje, com vista à receção de quarta-feira ao Portimonense, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.

Ugarte, de 20 anos, juntou-se a Tiago Tomás, que ficou em isolamento na sequência de um teste com resultado positivo ao coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, tal como aconteceu anteriormente com o central Coates, o avançado Paulinho e do defesa Ricardo Esgaio.

Na informação sobre o treino de hoje, o Sporting indicou que Jovane Cabral, Feddal, Pedro Porro e Rúben Vinagre continuam a recuperar de lesões, a três dias do jogo para o campeonato, no qual os ‘leões’ estão no topo da classificação, em igualdade pontual com o FC Porto.