Craig Breen e Ricardo Teodósio foram os dois primeiros vencedores da temporada no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Agora, o CPR segue para a terceira prova com algumas novidades: a estreia de Kris Meeke pelo Team Hyundai Portugal e o regresso de Armindo Araújo à competição depois do violento acidente na primeira prova da temporada.

Na temporada passada a vitória ficou para Miguel Correia, neste que foi o seu primeiro triunfo no CPR. Em 2023, o Rali Terras d’Aboboreira, Amarante, Baião e Marco de Canaveses conta com 417,54 km de extensão, nos quais se integram 99,18 km cronometrados, correspondentes a nove provas especiais de classificação. A prova tem o centro nevrálgico na Casa DIFF (Amarante) e Parque de Assistência nas instalações da Metalocardoso.

A manhã do primeiro dia está reservada para as sessões de Treinos Livres, Qualifying e Shakedown (das 07h00 às 12h30), usando-se, para o efeito, os 3,56 km do troço Marco Rios de Emoção. O rali começa às 15h, em Marco de Canaveses, com dupla passagem pelos troços de Baião Vida Natural (7,78 km; às 16h00 e 18h35). No final do dia existe a Super-Especial Baião Destino Sustentável (1,52 km; 21h20).

A segunda etapa arranca bem cedo com o troço da Aboboreira 1 e 2 (16,65 km; 09h10 e 11h40). Segue-se o Marão 1 (7,74 km; 10h15) e da parte da tarde vão se percorrer os troços Marão 2 (7,74 km; 15h00) e Amarante Natureza Encantada 1 (16,96 km; 16h00). Amarante Natureza Encantada 2 (16,96 km; 18h30) é o último troço deste rali, numa Power Stage, que atribui, respetivamente, 3-2-1 pontos bónus aos três pilotos mais rápidos a completá-lo. O pódio terá lugar na Rotunda António Lago Cerqueira, em Amarante às 19h55.

Ainda a zero em termos de pontuações, devido ao acidente grave no Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto e na sequência do qual, para recuperar das lesões sofridas, esteve ausente no Rali do Algarve, Armindo Araújo volta ao CPR determinado em apanhar o lider do campeonato Miguel Correia. Já este rali marca a estreia de Kris Meeke, piloto escolhido para suceder a Craig Breen, após a morte do segundo num acidente nos teste para o Rali da Croácia, prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC)