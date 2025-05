O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) tenta hoje confirmar um inédito sétimo triunfo no Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), que hoje termina em Fafe.

O piloto francês, cujo último triunfo foi conseguido em 2024, chega a este último dia da 58.ª edição da prova lusa com 27,6 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 36,1. O estónio, campeão em 2019, ano em que venceu a prova portuguesa, vinha dominando as operações desde sexta-feira mas uma avaria na direção assistida sofrida ao final do dia de ontem, na segunda passagem por Amarante, relegou-o de primeiro para terceiro lugar. O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão mundial em título, é o quarto, a 44,6 segundos, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) a 46,8, na quinta posição. Sébastien Ogier tornou-se em 2024 o recordista de triunfos ao conquistar a sexta vitória na prova lusa, desempatando com o finlandês Markku Alen, e hoje pode somar novo triunfo aos conseguidos em 2010, 2011, 2013, 2014, 2017 e 2024. Armindo Araújo (Skoda Fabia) chega a este último dia como o melhor dos pilotos portugueses ainda em prova, seguido de Diogo Salvi (Ford Puma), Pedro Meireles (Skoda Fabia), Diogo Marujo (Skoda Fabia) e Francisco Teixeira (Skoda Fabia). Este domingo disputa-se a derradeira etapa do Rali de Portugal, com 72,16 quilómetros cronometrados, divididos por seis especiais, com duplas passagens por Paredes, Felgueiras e Fafe, cuja segunda passagem serve de power stage, que atribui pontos aos cinco primeiros. Os cinco mais rápidos deste último dia também amealham cinco pontos extra (o primeiro, quatro o segundo, três o terceiro e assim sucessivamente).