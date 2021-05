O internacional português marcou ontem o centésimo golo ao serviço da Juventus, tornando-se assim no primeiro jogador a marcar 100 golos ou mais por três clubes diferentes e ainda na seleção nacional. Para celebrar o feito, a Veccia Signora compilou todos os momentos em que Cristiano Ronaldo meteu a bola no fundo das redes com a camisola do emblema de Turim.

É um centena que começa e acaba com os jogadores do Sassuolo como espectadores. O português Cristiano Ronaldo chegou esta quarta-feira aos 100 golos pela Juventus, na vitória por 3-1 sobre os Neroverdi, em jogo da 36.ª jornada que permitiu aos ‘bianconeri’ manterem-se na perseguição aos primeiros lugares da Liga italiana de futebol. Ainda sem a participação na próxima edição da Liga dos Campeões confirmada, a Juve celebrou a centena de bolas no fundo da rede do capitão da seleção portuguesa com um vídeo em que compila todos eles, numa contagem que começa a 16 de setembro de 2018. Ao 131.º jogo oficial com a camisola ‘bianconera’, o avançado luso atingiu a marca centenária, aos 45 minutos, já depois de o francês Adrien Rabiot ter adiantado a Juventus, aos 28, e de Domenico Berardi ter falhado uma grande penalidade que daria vantagem ao Sassuolo, aos 16. Ronaldo, que é o melhor marcador da Serie A, com 28 tentos, tornou-se no primeiro jogador da história a ultrapassar a centena de golos em três países diferentes, depois de já ter marcado 118 pelo Manchester United e 450 pelo Real Madrid, além dos 103 que contabiliza pela seleção portuguesa. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram