“Viver um jogo de longe custa muito mais, mas ver erros grosseiros de jogadores internacionais e experientes ainda acrescenta mais ao sofrimento.” (Facebook, 05-04-2018)

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, após a derrota com o Atlético de Madrid no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

“Todos os atletas que subscreveram [o comunicado] estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do clube. Já estou farto de atitudes de miúdos mimados que não respeitam nada nem ninguém.” (Facebook, 06-04-2018)

“Quem, de facto, me chamou [nomes durante o jogo com o Paços de Ferreira no estádio de Alvalade] tem de depreender que não andei na escola com eles (adeptos), nem comi no mesmo prato. Peço que vão chamar nomes à família deles.” (08-04-2018)

“Para o ano não há desculpas, já chega. Temos feito tudo para sermos campeões, isto prova que o Sporting está vivo e coeso, por muito que inventem, seremos o único clube que está a crescer e com objetivo definido: ganhar a tudo e todos.” (28-04-2018)

“Sigo uma máxima do meu tio-avô: ‘para ter sucesso, a primeira coisa a fazer é criar fama de maluco. Depois, é só mantê-la.” (Revista Expresso, 12-05-2018)

“Se o Bruno suspendeu o Jesus, então terão de esperar pelo Bruno, porque o presidente não suspendeu.” Bruno de Carvalho, sobre notícias que davam conta da suspensão de Jorge Jesus do clube (14-05-2018)

“Está tudo a correr dentro da normalidade. O crime faz parte do dia a dia. Foi chato.” Bruno de Carvalho, sobre os incidentes na academia de Alcochete (15-05-2018)

“Neste momento, sinto-me com a mesma capacidade, força, prazer e honra em servir o clube que amo, não vendo qualquer motivo enquanto sportinguista para me afastar de um trabalho e de um rumo que está a ser seguido com sucesso nestes cinco anos." (Lusa, 17-05-2018)

“Não passa pela cabeça de ninguém que o Clube tivesse interesse neste tipo de atos de terrorismo.” (17-05-2018)

“Estamos a ser alvo, eu e os meus colegas - muito lhes agradeço - de completo bullying e terrorismo. Só falta entrarem por aqui como aconteceu naquele ato hediondo na Academia [de Alcochete] e arrancarem-nos partes do corpo" (19-05-2018)

“[José Maria Ricciardi] É o estratega de tudo o que se está a passar. Com promessas de entrada de milhões, juntamente com o seu amigo Álvaro Sobrinho (…) Porque é uma pessoa, um sobrevivente, daqueles que vai passando pelos pingos da chuva, nem que tenha de ter toda a família na cadeia.” (19-05-2018)