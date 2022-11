Alheio às polémicas recentes, Cristiano Ronaldo abordou esta segunda-feira a presença de Portugal no Campeonato do Mundo do Qatar. O nº7 da turma das quinas revelou confiança para a prova e diz-se a 100%.

"Sinto-me bem, tive um pequeno problema, mas estou recuperado. Tenho feito bons treinos e sinto-me preparado para começar o Mundial da melhor maneira", começou por revelar CR7, revelando depois as suas ambições para esta prova.

"Favoritos? É relativo. Acredito que temos um potencial enorme. Ganhar, isso veremos. Eu acredito que sim, tenho esse feeling. Mas temos de começar bem, com o Gana e a partir daí é ir devagarinho", salientou, abordando depois a recente polémica da sua entrevista em Inglaterra, concretamente o momento da mesma.

"Para mim, o timing é sempre o timing. Obviamente que desse lado é fácil opinar, escrever, muitas vezes verdades ou mentiras, mas o meu timing é o meu timing, não tenho de pensar nos outros e tenho a certeza que não vai influenciar naquilo que a seleção quer. Todos os jogadores, todo o staff, os roupeiros, conhecem-me e sabem aquilo que sou e penso. Conhecem-me desde os 11 anos", disse o capitão de Portugal, salientando também que nada tem a provar a ninguém.

"Se tivesse de demonstrar algo com 37 anos e 8 meses, estaria preocupado. Depois do que eu já fiz e já ganhei, não tenho nada a provar, a não ser o trabalho ano após ano", disse Cristiano Ronaldo esta manhã de segunda-feira no Qatar, terminando a conferência com o apelo à imprensa.

"Quando vierem outros jogadores, falem da competição, não lhes perguntem constantemente sobre o Cristiano. O caso Cristiano está encerrado. Perguntar sempre sobre o Cristiano é chato. Por exemplo, se me perguntassem sobre o Rafa, eu não respondia. Não façam perguntas sobre o Cristiano, perguntem sobre eles e a seleção", concluiu.