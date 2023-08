Olmo começou cedo a ‘abrir o livro’ e logo aos três minutos pôs o Leipzig na frente do marcador, após assistência do médio Benjamin Henrichs, antes de ‘bisar’ no final da primeira parte, aos 44, na sequência de uma jogada individual iniciada por Timo Werner.

Na segunda parte, o internacional espanhol ‘matou o jogo’ e traçou o destino da Supertaça aos 68 minutos, na execução perfeita de um penálti, por mão na bola na área por parte do internacional marroquino Noussair Mazraoui.

O internacional português sub-21 Fábio Carvalho, ex-Liverpool, foi lançado em campo aos 78 minutos, a render justamente o ‘herói’ da partida, Dani Olmo.

O Leipzig conquistou a sua primeira Supertaça da Alemanha, troféu do qual o Bayern é recordista, ao tê-lo vencido por 10 vezes, seguido do Borussia Dortmund, com seis troféus, do Werder Bremen, com três, e de Kaiserlautern, Schalke 04, Estugarda e Wolfsburgo, todos com um.