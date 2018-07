O piloto espanhol Dani Pedrosa, de 32 anos, que pertence à equipa Honda, anunciou hoje que vai terminar a carreira no final da temporada do Campeonato Mundial na categoria de MotoGP, o principal escalão de motociclismo.

“Vou terminar a minha carreira no MotoGP esta temporada. É um assunto que tenho vindo a pensar há muito tempo e é uma decisão difícil, porque este é um desporto que eu amo, mas sinto que já não tenho a mesma intensidade de antes e agora tenho prioridades diferentes na vida”, disse Pedrosa, no circuito alemão de Sachsenring, a nona prova do ano do Campeonato do Mundo de motociclismo da categoria MotoGP.

O piloto, que compete no principal escalão de motociclismo desde 2006, conquistou três Campeonatos do Mundo, um na categoria de 125 cc e dois de 250 cc, tendo conseguido 54 vitórias, 153 pódios e 49 ‘poles’.