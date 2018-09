O cronista e ex-militante do Bloco de Esquerda falou com o SAPO 24 em Alvalade e congratulou-se com a vivacidade democrática do Sporting CP, num dia que, na sua opinião, vai ser de virar de página na história do clube.

Admitindo que consegue perceber, apesar de tudo, a inexistência de segunda volta, Daniel Oliveira espera, contudo, que se voltem a alterar os estatutos no sentido de permitir a votação dos órgãos sociais do clube (Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia-Geral) em separado, ao contrário do que acontece nestas eleições.