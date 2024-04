“O Boavista tem feito um campeonato até bastante regular, dadas as circunstâncias em que tem vivido, que são sempre circunstâncias difíceis para conseguir dar as respostas que tem dado. […] Sou admirador - quer do Ricardo [Paiva], quer do Petit - pelo trabalho”, expressou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

O técnico arouquense destacou a “mística” do oponente e o facto de serem esperados muitos adeptos visitantes no Estádio Municipal de Arouca como fatores a ter em alerta.

“O Boavista é um clube histórico, todos têm a sua história, mas eles carregam uma certa mística. Em termos de jogo, são uma equipa que tem jogadores com bastante qualidade e que estão organizados agora de forma um pouco diferente, com uma linha de cinco. Podem criar alguns problemas com as individualidades que têm, sobretudo nas saídas para o ataque”, advertiu.

Daniel Sousa, que concluiu, na última jornada, uma volta ao serviço dos arouquenses no campeonato – o conjunto da Serra da Freita era último classificado em novembro -, assume que houve “redefinição de objetivos”, com o sexto lugar como meta e o sonho de uma possível conjuntura de qualificação europeia.

“Chegar ao sexto lugar é um dos objetivos, o outro seria permanecermos nesta zona superior da tabela. Estamos muito perto do Moreirense, mas também das equipas que estão abaixo de nós. Quanto à Europa, há uma conjugação de fatores difícil, mas possível. O Benfica ganhar a Liga Europa é mais do que possível e o sexto lugar poderia dar”, constatou.

Numa altura em que o Arouca apresenta já o seu melhor registo ofensivo de sempre no principal escalão (48 golos), o treinador não escondeu a satisfação, uma vez que tem como mote ”pensar o jogo a partir do golo”.

“A satisfação vem dos números, da posição de tabela, da capacidade da equipa de criar situações de golo. Não é só de os marcar, ou seja, não é só do destaque individual, que é mais do que merecido a quem gostar de ter, mas também do trabalho coletivo para os conseguirmos”, congratulou.

Relativamente ao alegado interesse de outros clubes em vários jogadores arouquense, Daniel Sousa reconheceu tratar-se de uma “consequência natural” da boa campanha dos ‘lobos’, mas não acredita que possa provocar distrações ou alterações de desempenho.

Nino Galovic, a recuperar de lesão, é o único indisponível do lado dos ‘lobos’ para a partida.

O Arouca, sétimo classificado da I Liga de futebol, com 40 pontos, e o Boavista, 11.º, com 29, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, em casa dos arouquenses, sob arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.

