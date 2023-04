Os nerazurri não atravessam um bom momento na liga italiana e chegaram aos quartos de final da liga milionária após eliminarem o FC Porto. Mais experientes nestas andanças que as águias, pelo menos no que diz respeito às últimas décadas, há quem os considere favoritos. Há outros, porém, que não veem grandes diferenças entre as equipas. Um deles é um ex-jogador de ambos os clubes, David Suazo.

Em conversa com o SAPO24, o antigo avançado diz que vencerá quem estiver mais "tranquilo". "É difícil dizer quem vai ganhar ou quem é mais forte. São duas grandes equipas, se o Inter de Milão passa por problemas em Itália, o Benfica está muito bem em Portugal. Mas isso não diz também quem é o favorito, penso que passará esta eliminatória quem estiver mais tranquilo", referiu o hondurenho.

O agora treinador não esconde o carinho pelo Benfica, onde jogou na temporada 2008/2009 , emprestado pelo Inter de Milão, mas na hora de escolher por quem vai torcer... "Vai ser complicado, são duas das minhas equipas, vou torcer por dois grandes jogos de futebol e que uma delas chegue à final da Champions, oxalá isso aconteça. Há ainda Nápoles ou AC Milão pela frente, mas tudo pode acontecer, são quatro equipas fortíssimas", salientou.

A final é então o sonho de David Suazo e, claro, do Benfica. Chegar lá, contudo, será uma tarefa árdua. "Sem dúvida. O Inter tem grandes jogadores, já o provou, alguns mais experientes que os do Benfica. Será muito difícil, mas também para o Inter. No Benfica há muito talento, vi os jogos com PSG e gostei bastante da dinâmica da equipa. Muito verticais, fazem muita pressão e jogam muito ao ataque. O que dizem em Itália? Os adeptos pensam que será mais fácil, mas quem está por dentro do futebol sabe que é muito difícil para o Inter de Milão. O Benfica tem menos a perder que o Inter de Milão, por isso pode jogar com menos pressão", referiu o antigo goleador.

As ausências de Bah e Otamendi são certas, sendo que Grimaldo também está em dúvida. Suazo fala também dos que não jogam do lado dos nerazurri, mas destaca a falta que fará o central argentino ao Benfica. "É muito importante, é um líder e está habituado a jogar este tipo de jogos, seja na sua seleção, como em clubes como o Manchester City. É uma vantagem clara para o Inter de Milão, mas eles também não têm alguns jogadores importantes, como Skriniar e Hakan", disse, destacando depois aquele que, na sua opinião, poderá ser uma dor de cabeça para a possível dupla de central jovem do Benfica, António Silva e Morato.

"Dzeko tem muita experiência e é muito duro. É um goleador, sabe todas as posições na área, sabe enganar, é muito complicado de defender. Depois há ainda Lukaku, que está melhor que Martínez. Não sei quem jogará, mas serão muito duros para os miúdos", salientou David Suazo, que desejou felicidades ao Benfica e aos benfiquistas.

"Torço sempre por eles. Fico contente por saber que estão bem, a vencer. Amanhã será duro, mas sei como os adeptos podem ser importantes. Força Benfica, deixei bons amigos em Portugal", concluiu.