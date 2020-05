O futebolista do Tottenham Dele Alli sofreu hoje ferimentos leves no rosto durante um assalto à casa situada no norte de Londres, onde permanece em confinamento com alguns familiares por causa da pandemia da covid-19.

Dois homens armados invadiram a casa e, sob ameaça de faca, retiveram o médio de 24 anos e o resto dos ocupantes, tendo estes ainda sofrido alguns golpes. O futebolista, que é treinado pelo português José Mourinho, sofreu alguns ferimentos no rosto, embora sem necessidade de receber tratamento hospitalar, informou hoje a BBC. A informação acrescenta que os agressores conseguiram levar várias jóias e relógios antes de se colocar em fuga, mas a polícia já tem em sua posse as imagens gravadas pelas câmaras de segurança. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, um porta-voz da polícia de Londres explicou ter recebido um telefonema por volta das 00:35 desta madrugada a relatar uma tentativa de roubo numa casa na área de Barnet. "Dois homens conseguiram invadir a propriedade e roubaram jóias, incluindo relógios, antes de fugirem, tendo um homem na casa dos 20 anos sofrido uma pequena lesão facial na sequência de uma agressão de que foi alvo pelos assaltantes", referiu o porta-voz da polícia londrina, acrescentando que as investigações estão em curso para os identificar e deter. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram