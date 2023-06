Os Denver Nuggets sagraram-se campeões e Nikola Jokic acabou a liderar os playoffs em pontos, ressaltos e assistências — um feito inédito. Será que o sérvio já se assumiu como um dos melhores da história do jogo? Foi o que se foi tentar saber no último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

Neste episódio, João Dinis, Ricardo Brito Reis e Martim Pardal falam sobre: O primeiro título da história dos Denver Nuggets;

Nikola Jokic, o MVP das finais e aquele jogador para o qual já sobram poucos adjetivos. Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram