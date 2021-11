Após cinco semanas de ausência dos relvados devido a uma lesão muscular na coxa, Erling Haaland voltou à competição da melhor forma possível: com um grande golo.

O ponta-de-lança norueguês entrou aos 73 e minutos, para o lugar do holandês Donyell Malen, e oito minutos depois respondeu a um cruzamento de Julian Brandt com grande técnica e fixou o resultado da vitória do Borussia Dortmund na visita ao terreno do Wolfsburgo em 3-1.

Este foi o golo 50 em 50 jogos na Bundesliga, o principal escalão do futebol alemão, para Haaland, jogador de 21 anos que esta temporada já soma um total de 14 golos e três assistências.

Depois do desaire com o Sporting (3-1) em Alvalade, que valeu a eliminação da Liga dos Campeões, o Dortmund passou à condição a liderar a 'Bundesliga', num encontro entre equipas ‘Champions’ e em que o português Raphael Guerreiro voltou a estar ausente, devido a lesão.

O Wolfsburgo, que ao contrário do Dortmund ainda está na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões, até chegou primeiro à vantagem, pelo holandês Weghorst, logo aos dois minutos, mas ainda na primeira parte, aos 35, Emre Can refez a igualdade, na marcação de uma grande penalidade.

Na segunda parte, o avançado holandês Malen consumou a reviravolta para o Dortmund, aos 55 minutos, antes de dar lugar a Haaland, aos 73. A história do 1-3 já a conhecemos.

A equipa de Marco Rose saltou para o comando da 'Bundesliga' e passou a somar 30 pontos, mais dois do que o Bayern Munique, que ainda hoje recebe o Arminia Bielefeld, penúltimo classificado.

Por seu lado, o Wolfsburgo caiu para o sétimo posto, com 20 pontos, e foi alcançado pelo Hoffenheim, que venceu por 6-3, com um ‘hat-trick’ do togolês Bebou, no terreno do Greuther Furth, cada vez mais último. O lanterna-vermelha da 'Bundesliga' soma apenas um ponto em 13 rondas.