Em comunicado, a Amazon Prime Video anuncia ter feito um acordo com a Juventus Football Club para a série documental "All or Nothing: Juventus", que seguirá os bastidores da equipa ao longo da atual temporada de 2020/2021.

Esta será a terceira edição da série "All or Nothing", um original da Amazon, depois de acompanhar os bastidores das temporadas do Manchester City e do Tottenham Hotspurs. Tal como essas duas edições, também esta será lançada exclusivamente no serviço de streaming Prime Video.

A série vai ser produzida pela empresa Fulwell 73 — responsável por outras séries documentais desportivas como "I Am Bolt", "Sunderland ‘Til I Die" e "The Class of ‘92"), com os Produtores Executivos Leo Pearlman e Ben Turner e o Showrunner Richard Cooke.

De acordo com o comunicado, "All or Nothing: Juventus transportará a audiência para uma viagem aos bastidores do ilustre e icónico clube de futebol durante uma temporada crucial, acompanhando todos os eventos chave, incluindo a chegada do novo Head Coach, Andrea Pirlo"

Como aconteceu em Manchester e Londres, as câmaras da equipa de gravação vão acompanhar a equipa não só no estádio, o Allianz Stadium, como também nas instalações de treino em Turim.

“Estamos extremamente orgulhosos por fazer parte dos parceiros internacionais do franchise All or Nothing”, comenta Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer da Juventus “Isto representa mais um passo em frente na constante evolução do nosso Clube. A colaboração com a Amazon Prime Video é uma mistura perfeita entre duas marcas bem sucedidas, com um alcance global e um desejo contínuo de desafiar, mudar e criar de forma inovadora. Estamos entusiasmados para podermos mostrar ao mundo o que a marca Juventus realmente é e o que significa, com a qualidade indisputada e o toque único da série All or Nothing.”