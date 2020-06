No salto com vara, o repto era passar o maior número de vezes a fasquia dos quatro metros e no lançamento do peso a meta era atirar a mais de 12 metros, com ambos os desafios a terem a duração de 10 minutos.

Por fim, durante cinco minutos, os três melhores do mundo tinham de contabilizar as corridas para a frente e para trás numa distância de 20 metros.

Nesta competição, que pretendeu ajudar a preencher a lacuna do calendário devido ao cancelamento de provas motivado pela covid-19, Kevin Mayer participou desde Montpellier, França, o alemão campeão mundial, Niklas Kaul, desde Mainz, e o ‘vice’ mundial, o estónio Maicel Uibo, desde Clermont, nos Estados Unidos.

Kevin Mayer conseguiu 17 saltos bem-sucedidos na vara, arremessou o martelo 28 vezes, perdendo apenas na corrida com 26 percursos contra os 27 de Kaul.

No fim, o recordista mundial somou 71 pontos, Kaul 63 e Uibo 61 no desafio que foi promovido pela Federação Internacional de Atletismo e que pode ser assistido internacionalmente por via telemática.