Desde 2008 que os catalães venciam sempre o último jogo do ano no Camp Nou e, hoje, Messi, com o seu 13.º golo em outros tantos encontros, e companhia asseguraram que a tradição se iria prolongar, impondo-se pela nona vez nos últimos dez jogos contra o Alavés, para fechar 2019 como primeiros classificados de ‘La Liga’.

Antoine Griezmann, aos 14 minutos, e Arturo Vidal, aos 45, adiantaram a equipa da casa, que recolheu aos balneários a vencer por 2-0, mas Pere Pons, aos 56, diminuiu a desvantagem dos visitantes.

Com o Alavés em crescendo, coube ao inevitável Lionel Messi resolver o encontro, aos 69, com um remate colocado de longe, indefensável para Pacheco. O 13.º golo no campeonato do argentino — e o 50.º em 58 jogos este ano — deixa-o isolado na liderança dos melhores marcadores, com mais um do que o francês Karim Benzema, do Real Madrid.

O triunfo do ‘Barça’ ficou fechado aos 75 minutos, quando Luis Suárez converteu com sucesso uma grande penalidade assinalada por mão de um jogador do 15.º classificado (com 19 pontos), e escreveu uma nova página da sua história: pela 15.ª época consecutiva, marca pelo menos 10 golos no campeonato.