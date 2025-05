O FC Porto subiu provisoriamente ao terceiro lugar da I Liga, com 65 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que no sábado, às 18:00, é anfitrião do Santa Clara, sexto classificado a um ponto do Vitória SC, enquanto o Moreirense, que acabou o jogo com menos um jogador, por lesão do guarda-redes Caio Secco, somou o quarto jogo seguido sem vencer e permanece no 10.º lugar, com 36.