"O desempenho de um jovem futebolista, até um determinado momento, está fundamentalmente ligado com o desenvolvimento biológico do atleta", deixando para trás jovens atletas que estão mais atrasados no crescimento, afirmou à agência Lusa António Figueiredo, autor principal de um artigo que reúne investigadores da Universidade de Coimbra e da Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil.

Nesse artigo, os investigadores concluem que os resultados sugerem que o futebol continua a promover estratégias, nas camadas de formação, que recaem sobretudo no desenvolvimento biológico do jovem atleta.

Numa equipa de iniciados, se se traçar uma linha que passe pela cabeça de todos os jogadores, vai parecer "uma montanha russa", com jogadores em diferentes estados de desenvolvimento e crescimento, notou António Figueiredo, salientando que é possível, em situações extremas, encontrar dois jovens que pertencem ao escalão de iniciados, mas terem uma discrepância de dez anos de idade biológica.

Ou seja, dois jogadores com a mesma idade podem apresentar idades biológicas - estado de desenvolvimento - completamente distintas.

O problema, vinca o investigador, é que o paradigma do futebol jovem "está unicamente orientado para a idade cronológica".

"Um jovem que nasceu no ano X pertence ao escalão Y. Mas se, por um lado, a organização do futebol jovem está baseada na idade cronológica, o desempenho está baseado na idade biológica", referiu o também ex-diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra.