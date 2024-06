Na MHP Arena, Cristian Eriksen, três anos e quatro dias depois da assustadora paragem cardíaca sofrida no Euro2020, adiantou os nórdicos, aos 17 minutos, mas os eslovenos, na segunda presença em Europeus, responderam aos 77, por Erik Janza.

Com o primeiro empate do Euro2024, ao sexto jogo, as duas seleções ficam com um ponto, na frente do Grupo C, à espera do confronto entre a Inglaterra e a Sérvia, que se defrontam ainda hoje, em Gelsenkirchen.