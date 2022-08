O atleta do Benfica, que já detinha o máximo português (23,28 segundos), ficou no segundo lugar na quarta série preliminar e vai disputar o acesso à final pelas 17:00 (de Lisboa).

A compatriota Tamila Holub apurou-se para a final dos 800 metros livres, com o quinto melhor registo entre 25 concorrentes, ao concluir a terceira série preliminar em 8.34,25 minutos.

De fora da final daquela prova, agendada para sexta-feira, ficou Diana Durães, sétima posição na mesma série e com o 14.º registo global, em 8.47,42 minutos.

Nos 200 metros costas, Camila Rebelo também garantiu presença nas meias-finais, marcadas para as 17:25 (de Lisboa), com o sexto melhor registo (2.12,10 minutos) entre as 25 atletas participantes.

A 36.ª edição dos Europeus, que inclui ainda saltos para a água, águas abertas e a vertente artística, termina em 21 de agosto.