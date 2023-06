Djokovic, terceiro classificado do ranking mundial, derrotou Davidovich Fokina, 34.º do mundo, por 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) e 6-2, em três horas e 36 minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

O sérvio vai defrontar nos ‘oitavos’ o vencedor do embate entre o peruano Juan Varillas, 94.º do mundo, e o polaco Hubert Hurkacz, 14.º.

Aos 36 anos, Djokovic procura o terceiro triunfo em Roland Garros e o 23.º em torneios do Grand Slam, para se destacar do espanhol Rafael Nadal (ambos com 22), impossibilitado de defender o troféu em Paris devido a problemas físicos.