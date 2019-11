Fabio Carille era treinador adjunto no Corinthians no início da fase vitoriosa do emblema paulista que teve como auge o Mundial de clubes conquistado diante do Chelsea, que teve ainda Mano Menezes e Tite como treinadores e destaques nacionais; dois treinadores que deixaram o Timão para assumir a seleção brasileira.

Durante esse longo período, as vitórias do Corinthians foram sempre pautadas por fortes sistemas defensivos e por um time de contra-ataque agressivo que, ocasionalmente, teve fases mais criativas na frente.

O modelo funcionou muito bem e estava totalmente alinhado com a cultura de raça e entrega que a torcida corinthiana valoriza.

Carille, principalmente na passagem de Tite, era o responsável pelos treinamentos do setor defensivo. Assumiu o time no final de 2016, cercado pela desconfiança da torcida e da imprensa. Teve um 2017 de sonho.

Campeão paulista e brasileiro em 2017, com uma primeira volta invicta no Brasileirão, Carille conseguiu fazer uma omolete sem ovos e fez um ano primoroso e em total sintonia com a direção, do presidente Roberto de Andrade ao ex-jogador e diretor Alessandro. O seu sucesso criou a moda de promover e efetivar adjuntos ou treinadores das categorias de base à equipa principal.

O ano de 2018 veio e Carille continuou a ter sucesso. Mas o regresso de Andrés Sanchez à presidência do clube tirou paz ao treinador. Com divergências com o novo presidente, Carille deixou o clube para assinar pelo Al-Wheda, da Arábia Saudita, depois de ter rejeitado outras propostas milionárias do futebol árabe. Dizia que queria promover e elevar o futebol local e foi seduzido por um projeto de crescimento.