O português Domingos Quina foi hoje excluído do importante jogo do Watford com o Southampton, da Liga inglesa de futebol, por ter violado as regras de confinamento impostas pelo clube inglês.

"Andre Gray, Nathaniel Chalobah e Domingos Quina foram excluídos da equipa por Nigel Pearson para garantir o bem-estar e a saúde de todos os jogadores, 'staff' e árbitros do jogo desta tarde", informou o Watford nas redes sociais. De acordo com os media ingleses, o médio luso, de 20 anos, terá sido 'apanhado' numa festa particular promovida pelo seu colega Andre Gray, e na qual também esteve Nathaniel Chalobah. O evento terá reunido mais de 20 pessoas, quando as regras em vigor definidas pelo governo devido à pandemia da covid-19 permitem somente seis. O trio foi apanhado através de vídeos publicados na conta da rede social Instagram de Gray, que mostraram o encontro que parecia violar as regras oficiais de reuniões sociais. No sábado, o Watford divulgou um comunicado no qual assumia estar "ciente das postagens nas redes sociais", sugerindo que os seus jogadores "violaram os protocolos de confinamento" e garantindo que iria "investigar o assunto a fundo". O Watford está somente um ponto acima da linha de água quando o campeonato inglês cumpre a 32.ª jornada.