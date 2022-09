Depois de ter demitido Thomas Tuchel na última quarta-feira, após a derrota na Liga dos Campeões frente ao Dínamo de Zagreb, o Chelsea está no mercado à procura de um substituto. Graham Potter, do Brighton, será o favorito, mas a Sky Sports de Inglaterra diz que o dono dos blues já contactou Rúben Amorim.

Segundo informações de alguma imprensa britânica, as conversas com Graham Potter estão adiantadas, mas o Chelsea tem outras opções em carteira caso o acordo final não seja possível. Ontem falou-se no nome de Roger Schmidt, atual treinador do Benfica, mas hoje a Sky Sports vai mais longe no caso do nome do técnico do Sporting, revelando mesmo conversas entre Todd Boehly, proprietário do Chelsea, e Rúben Amorim.

"Estão no mercado e um nome que não foi falado agora, mas que podemos revelar agora, é que o dono falou diretamente com Rúben Amorim. Está no radar, estão impressionados com o seu trabalho em Lisboa. É visto como o novo Mourinho. É visto para o futuro do Chelsea, independentemente do que possa acontecer neste momento", revelou o jornalista da Sky Sports.