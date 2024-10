O campeão nacional e finalista vencido da última edição vai defrontar o terceiro classificado da Série A da Liga 3, às 20:45, no Estádio José Alvalade, após a visita ao Sporting de Braga, para a I Liga, e antes da receção aos ingleses do Arsenal, para a Liga dos Campeões.

O Benfica recebe o primodivisionário Estrela da Amadora, no Estádio da Luz, no dia seguinte (23), também às 20:45.

A receção à formação ‘tricolor’ segue-se ao clássico, também em casa, frente ao FC Porto, para a 11ª jornada do campeonato nacional, e precede a visita ao Mónaco, para a Liga dos Campeões.

Já os ‘dragões’, vencedores das últimas três edições da prova ‘rainha’, são o último dos três ‘grandes’ a entrar em ação, deslocando-se a Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense, no dia 24 de novembro, domingo, às 17:00.

A deslocação dos ‘dragões’ para a Taça realiza-se entre os duelos ante o Benfica e o Anderlecht, este para a Liga Europa, ambos fora de portas.

Destaque ainda para o outro jogo entre equipas do escalão principal do futebol português, o Famalicão–Santa Clara, que se joga também no dia 24, às 16:00, e para os duelos entre as equipas do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, que opõem o Lusitânia dos Açores ao São João de Vêr, a 23 de novembro, às 12:00, e o Tirsense ao Brito, em 24, às 11:00.