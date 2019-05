A jogarem no ‘court’ secundário, o português e o argentino não resistiram à qualidade adversária, num embate que durou apenas uma hora e dois minutos.

No primeiro parcial, Sousa e Mayer foram quebrados logo no seu primeiro jogo de serviço, deixando a dupla britânica embalada para entrar a vencer no encontro, conseguindo depois novo ‘break’ para fechar em 6-2.

No ‘set’ seguinte, a dupla do português voltaria a fracassar precisamente quando dispôs do jogo de serviço no início do parcial, entregando, assim, o jogo aos adversários.