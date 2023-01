A nova geração de talento da NBA é sinónimo de qualidade quanto toca a lançar a bola ao cesto. Independentemente da posição que se jogue, no geral, parece que todos lançam com uma eficiência tremenda. Tanto que até há quem considere que está a mudar o jogo tal como o conhecemos. Mas será que é mesmo assim? Que nunca se viu nada a este nível? Foi o que se foi tentar descobrir no último Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

No episódio desta quinta-feira, o João Dinis e um regressado Lucas Niven questionam-se sobre: Será que esta é mesmo uma das melhores épocas ofensivas de sempre da história ? Ou com os jogadores mais talentosos ?

? Ou com ? E quando é vai começar o tanking a sério para agarrar Victor Wembanyama? Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram