Apesar de este ser um dia de semana e, por isso, de trabalho para muitos portugueses, tal não tem sido impedimento na hora dos sócios do Benfica se dirigirem para as urnas de voto.

À hora de publicação deste artigo, já votaram 16072 sócios, o que antecipa que estas possam ser as eleições mais concorridas de sempre do clube. 5081 desses sócios exerceram o seu direito no Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, e as fotografias no local provam a grande afluência, apesar das contibgências criadas pela pandemia da Covid-19.

Na história do clube é apenas a sétima vez que concorrem três listas à liderança, e apenas não existe o recorde de quatro porque a candidatura da lista C, encabeçada por Luís Miguel David, e proposta por Bruno Costa Carvalho, se retirou.

Hoje, os benfiquistas vão escolher entre a lista A de Luís Filipe Vieira, de 71 anos, o presidente em exercício e a pessoa com mais tempo na liderança do Benfica, há 17 anos, desde 2003, e os antigos vice-presidentes Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva (lista D).

O sufrágio de hoje - que manterá Luís Filipe Vieira como 33.º presidente ou elegerá um 34.º, entre Noronha Lopes e Gomes da Silva - será feito por voto eletrónico, num ato antecipado em dois dias, devido à proibição de circulação de pessoas entre concelhos, como medida de combate à pandemia de covid-19.